Ljubljana, 2. oktobra - Po podatkih hidrologov Agencije RS za okolje (Arso) trenutno hitro naraščajo reke v zgornjem Posočju in na Gorenjskem, zvečer in ponoči pa so verjetna razlivanja hudourniških vodotokov in posameznih rek tudi v osrednji in južni Sloveniji. Kot so sporočili iz Arsa, bosta Krka in Kolpa s pritoki zvečer začeli hitro naraščati in se ponoči razlivati.