Ljubljanska borza: Indeks izgubil več kot odstotek

Ljubljana, 2. oktobra - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes nazadoval za 1,21 odstotka na 1578,16 točke. Indeks je navzdol potisnila zlasti pocenitev najbolj prometnih delnic Krke in NLB. Borzni posredniki so ustvarili za skupno 2,15 milijona evrov prometa, od tega slabo polovico z delnicami NLB in slabo tretjino z delnicami Krke.