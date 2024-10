Na Poljskem zaradi spolnih zlorab otrok pridržali dva duhovnika

Varšava, 2. oktobra - Na Poljskem so zaradi spolnih zlorab otrok pridržali dva katoliška duhovnika, je danes sporočilo tožilstvo. Kot je pojasnilo, so organi pregona na dokaze o zlorabah naleteli med ločeno preiskavo primera umora in samomora dveh drugih duhovnikov iz škofije Sosnowiec pri Katovicah na jugu države.