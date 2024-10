Člani odbora DZ za zdravstvo obiskali splošni bolnišnici v Brežicah in Novem mestu

Novo mesto/Brežice, 2. oktobra - Člani odbora DZ za zdravstvo so danes obiskali splošni bolnišnici v Brežicah in Novem mestu. Predsednica odbora Tamara Kozlovič (Svoboda) je ob tem izpostavila pozitiven pristop obeh bolnišnic k odgovarjanju na izzive v zdravstvu in si zaželela, da bi tak pristop uporabile tudi druge bolnišnice.