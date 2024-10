Rusi v Srbiji v polletju kupili za 85 milijonov evrov stanovanjskih nepremičnin

Beograd, 2. oktobra - Skupna vrednost stanovanjskih nepremičnin, ki so jih ruski državljani kupili v Srbiji v prvem polletju, je dosegla 85 milijonov evrov. V tem obdobju so sklenili za deset odstotkov več kupoprodajnih pogodb kot lani, najpogosteje pa so se odločali za nakup stanovanja v Beogradu in mestih v Vojvodini, je poročal Bloomberg Adria.