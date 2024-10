Kranjska Gora z zeleno lučjo za tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju

pripravil Aleksander Mladenović

Kranjska Gora, 2. oktobra - Kranjska Gora še uživa veliko zaupanje vodilnih predstavnikov Mednarodne smučarske zveze (Fis) in ostaja trdno zasidrana v tekmovalnem sporedu tekmovanj najvišje ravni v alpskem smučanju. Proga v Podkorenu bo januarja in marca gostila naprej alpske smučarke in nato še smučarje, ki se bodo merili za točke svetovnega pokala v slalomu in veleslalomu.