Slovenska karitas in ministrstvo predstavila skupne projekte za pomoč Ukrajini

Strunjan, 2. oktobra - V četrtek se v Ukrajino vrača 50 otrok, ki so od 22. septembra letovali v Strunjanu, kar sta jim prek strateškega humanitarnega partnerstva omogočila Slovenska karitas in ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Ob tem sta organizacija in ministrstvo predstavila skupno dosedanjo pomoč Ukrajini.