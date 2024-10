Na jugu Libanona spopadi med izraelsko vojsko in Hezbolahom

Bejrut, 2. oktobra - Izraelska vojska se je danes na jugu Libanona spopadla z borci šiitskega gibanja Hezbolah, pri čemer jih je po lastnih navedbah več ubila in uničila infrastrukturo Hezbolaha. V spopadih je bil ubit tudi izraelski vojak. Hezbolah je poročal o dveh spopadih z izraelskimi vojaki in zatrdil, da ima dovolj borcev in orožja, da se zoperstavi Izraelu.