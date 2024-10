UKC Maribor del mednarodnega projekta o problematiki otrok s prekomerno težo

Maribor, 2. oktobra - Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor gosti partnerje štiriletnega mednarodnega projekta Bio-Streams, ki je financiran v sklopu programa Obzorje Evropa in se je začel maja 2023. Kot je danes povedala strokovna direktorica Nataša Marčun Varda, si prizadevajo na mednarodni ravni poudariti in osveščati o prekomerni teži otrok in mladostnikov.