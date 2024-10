Na ESS zadovoljstvo z uskladitvijo dohodninske lestvice, o proračunih prihodnji teden

Ljubljana, 2. oktobra - Socialni partnerji so na izredni seji ESS obravnavali le uskladitev lestvice za odmero dohodnine in olajšav za 2025 ter osnutek srednjeročnega fiskalno-strukturnega načrta in izhodišč za prenovo zakona o fiskalnem pravilu, ne pa tudi najpomembnejših proračunskih dokumentov, ki jih bodo imeli na mizi prihodnji teden. Večjih nesoglasij danes ni bilo.