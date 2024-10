Vrstijo se nove obsodbe iranskega napada na Izrael

Bruselj/Berlin/Pariz/Rim/Peking/Moskva, 2. oktobra - Napad Irana na Izrael ogroža stabilnost regije v že tako težkih časih, je danes dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Napad sta obsodila francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Olaf Scholz, zaskrbljenost nad razmerami pa so izrazili v Pekingu in Moskvi. Italija je medtem sklicala virtualno srečanje voditeljev G7.