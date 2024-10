Iran si po prepričanju analitika ne želi zaostritve konflikta z Izraelom

Ljubljana, 2. oktobra - Ne glede na to, kaj so iranske oblasti z napadom na Izrael želele doseči, si ne želijo zaostritve konflikta, je za STA ocenil poznavalec razmer Fin Lucu Dražovič. Po prepričanju analitika je bil napad bolj kot domači namenjeni tuji javnosti in ohranitvi podobe Irana kot zadnje večinsko muslimanske države, ki se bori proti Izraelu.