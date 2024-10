Na Gospodarskem razstavišču do nedelje sejem Narava-zdravje

Ljubljana, 10. oktobra - Na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču se danes začenja štiridnevni sejem za zdrav življenjski slog Narava-zdravje, v ospredju katerega bodo izdelki in storitve za zdravo življenje. Organizatorji so pripravili predavanja, delavnice in druge dogodke, ob sejmu pa bo na ogled razstava eksotičnih živali Bioexo.