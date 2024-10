V Beogradu novi protesti učiteljev, številne šole zaradi stavke danes brez pouka

Beograd, 2. oktobra - V Beogradu danes znova potekajo protesti zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki zahtevajo višje plače in poostritev kazni za napade na učitelje. Na številnih šolah po državi zaradi stavke učiteljev danes ni pouka, zaprtih je tudi veliko vrtcev, poročajo srbski mediji. To je že drugi protest učiteljev v Srbiji od začetka šolskega leta.