Na festivalu Tinta v ospredju ženski glasovi

Ljubljana, 2. oktobra - Na različnih lokacijah po Ljubljani bo od 9. do 13. oktobra potekal mednarodni festival stripa Tinta. Enajsta edicija bo v ospredje postavila moč ženskih avtorskih glasov na področju stripa. Gostila bo tri mednarodno priznane avtorice - Nino Bunjevac, Anno Haifisch in Noemie Marsily, v goste prihajata tudi Gregory Panaccione in Wilfrid Lupano.