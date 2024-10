Pogrešana 14-letnica iz Dogoš

Maribor, 2. oktobra - Pogrešajo 14-letno Škurto Tahiraj iz Dogoš. Visoka je okrog 155 centimetrov, suhe postave, ima rjavo polt in dolge temno rjave lase. Oblečena je v sivo trenirko in sivo jopo, obute ima športne copate Nike bele in sive barve, ima črn nahrbtnik z napisom Adidas. Nazadnje so jo videli v torek okoli 7. ure na domu v Dogošah, ko naj bi odšla v šolo.