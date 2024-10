Gen-I z drugo veliko sončno elektrarno v Severni Makedoniji

Skopje/Ljubljana, 2. oktobra - Skupina Gen-I je v mestu Kavadarci v Severni Makedoniji zagnal sončno elektrarno s skupno močjo 12 megavatov (MW), ki bo letno proizvedla do 15.500 megavatnih ur (MWh) energije in s tem doprinesla k razogljičenju energetskega sistema, so sporočili iz Gen-I. Gre za drugo njihovo veliko sončno elektrarno v tej državi.