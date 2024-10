Od popoldneva verjetna razlivanja hudourniških vodotokov in posameznih rek

Ljubljana, 2. oktobra - Popoldne in zvečer meteorologi napovedujejo obilne padavine predvsem v zahodni in južni Sloveniji, pojavljali se bodo tudi krajevni nalivi. Zato bodo danes popoldne, zvečer in v noči na četrtek verjetna razlivanja hudourniških vodotokov in posameznih rek v več delih države. Možne poplave bodo predvsem v porečju Krke, so sporočili z Arsa.