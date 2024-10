Dobitniki paraolimpijskih medalj dobili še državne nagrade

Ljubljana, 2. oktobra - Dobitniki medalj na paraolimpijskih igrah v Parizu, strelec Franček Gorazd Tiršek, lokostrelca Živa Lavrinc in Dejan Fabčič ter njuni trenerki Brina Božič in Andreja Gorjup, so danes prejeli še državne nagrade za osvojeno bronasto in zlato medaljo.