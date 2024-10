Kerbashian bo odsoten od šest do osem tednov

Ljubljana, 2. oktobra - Kanadski hokejist Kale Kerbashian bo zaradi poškodbe kolena odsoten od šest do osem tednov, so prek spletnih omrežij sporočili iz njegovega kluba SŽ Olimpije. Štiriintridesetletni napadalec se je poškodoval na tekmi lige ICELH proti Asiagu, ki so jo Ljubljančani dobili z 2:1.