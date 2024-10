V okviru pozivov razdeljenih več kot 2400 računalnikov

Ljubljana, 2. oktobra - V okviru javnih pozivov za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024 je bilo do zdaj izdanih 2449 pozitivnih odločb, večina teh računalnikov je vročenih, so pojasnili na ministrstvu za digitalno preobrazbo. Ob upoštevanju opreme, ki je bila razdeljena še med šole, zavode in občine, pa je bilo skupno dodeljenih okoli 5400 računalnikov.