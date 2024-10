Slovenska LGBTQ+ literatura na turneji po Španiji

Madrid, 2. oktobra - Te dni v Španiji odmevajo glasovi slovenske LGBTQ+ literature. Brane Mozetič, Suzana Tratnik, Jedrt Maležič in Aljaž Koprivnikar predstavljajo svoja dela v novih španskih prevodih. Turneja zajema Madrid, Granado in Malago, vrstijo se branja, pogovori in kulturne izmenjave s špansko LGBTQ+ literarno skupnostjo in študenti slovenske književnosti.