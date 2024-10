Nike v četrtletju z nižjimi prihodki in dobičkom

New York, 2. oktobra - Ameriški proizvajalec športnih oblačil in opreme Nike je v četrtletju do konca avgusta ustvaril nižje prihodke in dobiček. Kot so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pojasnili v družbi, je za njimi zahtevno obdobje, katerega posledic ni možno odpraviti na hitro. Zagotovili pa so, da so z novim vodstvom znova na poti v zelene številke.