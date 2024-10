Uvod nove sezone NHL v Evropi, namesto v Phoenixu po novem hokej tudi v Salt Lake Cityju

New York, 3. oktobra - Konec tedna se bo začela nova sezona severnoameriške hokejke lige NHL. Najprej v Evropi, kjer bosta v soboto in nedeljo v Pragi Buffalo in New Jersey odigrala dve tekmi v sklopu Global Series. Zares pa se bo onstran Atlantika začelo 8. oktobra, ko bodo redni del začele še preostale ekipe. Naslov branijo hokejisti Floride.