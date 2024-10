Venezuelci po Madurovem odloku že začeli praznovanje božiča

Caracas, 2. oktobra - V Venezueli so se v že torek v skladu z odlokom predsednika Nicolasa Madura začeli božični prazniki, vendar pa posebnega prazničnega vzdušja ni bilo. Ulice mest so sicer okrašene, vendar na ulicah spričo slabih gospodarskih razmer in politične negotovosti ni bilo veliko znakov veselja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.