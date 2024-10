New York, 1. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Delnice na Wall Streetu so v torek padle, ko so trgovci tehtali zadnje izbruhe napetosti med Iranom in Izraelom ter ocenjevali učinke velike stavke v ameriškem pristanišču, poroča francoska tiskovna agencija AFP.