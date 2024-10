Svet po napadu Irana na Izrael zaskrbljen

Tel Aviv/New York, 1. oktobra - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je danes kmalu po napadu Irana na Izrael obsodil širjenje konflikta na Bližnjem vzhodu. Izrael je obljubil, da se bo nanj odzval. Današnje dogodke so med drugim obsodili v Bruslju in Washingtonu. Mnogi v Libanonu in Gazi pa so napade, ki jih je Hamas označil kot junaške, proslavljali.