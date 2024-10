Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (1. 10.)

Ljubljana, 1. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o pozivu organizacije Amnesty International (AI) Sloveniji in Črni Gori, da ne smeta omogočiti pristanka ladje MV Kathrin, na krovu katere naj bi bilo razstrelivo za Izrael. Poročale so tudi o tem, da je direktor ameriške Centralne obveščevalne agencije (Cia) obiskal Slovenijo.