Borussia Dortmund in Bayer Leverkusen do drugih zmag v ligi prvakov

Ljubljana, 1. oktobra - Nogometaši nemških ekip, dortmundske Borussie in Bayerja iz Leverkusna, so v drugem krogu lige prvakov prišli do druge zmage. Dortmundčani so tokrat doma povsem nadigrali Celtic in slavili s 7:1, nemški prvak pa je doma z 1:0 premagal Milan in mu zadal drugi poraz.