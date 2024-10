V strelskem napadu v Tel Avivu več ubitih

Tel Aviv, 1. oktobra - V strelskem napadu, ki se je v Tel Avivu zgodil malo pred raketnim napadom Irana, so bili po navedbah izraelske policije ubiti najmanj štirje ljudje, sedem jih je bilo ranjenih. Za napad v soseski Jafa v južnem delu Tel Aviva sumijo dva napadalca, ki so ju po navedbah policije "nevtralizirali", kar verjetno pomeni, da so ju ubili.