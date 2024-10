Iran sprožil rakete proti Izraelu

Tel Aviv, 1. oktobra - Iran je izstrelil okoli 200 raket proti Izraelu, je danes sporočila izraelska vojska in dodala, da so se sirene oglasile po vsej državi, poročajo tuje tiskovne agencije. Kmalu za tem je nad Jeruzalemom odjeknilo več eksplozij. Napad Teherana, ki so ga potrdili tudi v Iranu, sledi okrepljenim izraelskim napadom na Libanon.