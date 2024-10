Ljubljana, 1. oktobra - Nogometaši francoskega Bresta so v drugem krogu lige prvakov prišli do druge zmage. Tokrat so v gosteh visoko s 4:0 premagali rdeče bike iz Salzburga. Na drugi tekmi, ki se je pričela ob 18.45, sta se Stuttgart in Sparta Praga razšla z neodločenim izidom 1:1.