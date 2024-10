Avstralska novinarja na poti od Londona do Melbourna obiskala Ljubljano

Ljubljana, 1. oktobra - Avstralska novinarja Warren Brown in Matthew Benns sta v sklopu 26.000 kilometrov dolge poti od Londona do Melbourna z avtomobilom starim več kot 100 let obiskala tudi Ljubljano. S projektom obujata legendarno vožnjo avstralskega pustolovca Francisa Birtlesa in zbirata sredstva za avstralsko dobrodelno organizacijo.