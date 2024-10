Amnesty International proti pristanku ladje, na kateri naj bi bilo razstrelivo za Izrael, v Kopru

Koper, 1. oktobra - Organizacija Amnesty International (AI) opozarja Slovenijo in Črno Goro, da ne smeta omogočiti pristanka ladje MV Kathrin, na krovu katere naj bi bilo razstrelivo za Izrael. Tovor bi lahko prispeval k izvajanju vojnih zločinov, so povedali danes na novinarski konferenci v Kopru. Portugalsko so pozvali, naj z ladje odstrani svojo zastavo.