Haaland proti Sloveniji kapetan, Odegaard še daleč od zelenic

Oslo, 1. oktobra - Norveški nogometni as Erling Haaland bo prevzel kapetanski trak na tekmah lige narodov proti Sloveniji in Avstriji, odločitev Norveške nogometne zveze povzema francoska tiskovna agencija AFP. Haaland je to vlogo začasno podedoval zaradi poškodbe zvezdnika Arsenala Martina Odegaarda, ki bo z zelenic odsoten daljše obdobje.