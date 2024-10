Združeni narodi svarijo pred obsežno kopensko invazijo Izraela v Libanon

Bejrut, 1. oktobra - Združeni narodi so danes izrazili zaskrbljenost zaradi kopenske ofenzive, ki jo je Izrael sprožil na libanonskem ozemlju, in posvarili pred obsežno invazijo. Rusija in Turčija sta pozvali k umiku izraelske vojske. Kitajska pa je opozorila, da ofenziva pomeni kršitev ozemeljske celovitosti Libanona, poroča francoska tiskovna agencija AFP.