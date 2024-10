Zaveznice pozdravljajo Ruttejev prevzem vodenja Nata, Moskva ne pričakuje sprememb

Bruselj/Kijev/Moskva/Washington/London, 1. oktobra - Marku Rutteju želim vse najboljše v vlogi generalnega sekretarja Nata, je sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, potem ko je nekdanji nizozemski premier danes prevzel vodenje zavezništva. Menjavo so pozdravili tudi v Kijevu, Washingtonu in Londonu, v Moskvi pa so sporočili, da ne pričakujejo sprememb v politiki Nata.