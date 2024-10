Francija znižanje primanjkljaja pod tri odstotke zamaknila na 2029

Pariz, 1. oktobra - Francija mora zmanjšati javnofinančni primanjkljaj in javni dolg, je v nagovoru poslancem danes opozoril novi francoski premier Michel Barnier. Ob tem je napovedal višje davke in zmanjšanje javne porabe. Javnofinančni primanjkljaj bodo po njegovi oceni pod tri odstotke BDP spravili do leta 2029, dve leti pozneje od prvotnih načrtov.