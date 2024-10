Izrael odredil evakuacijo več vasi na jugu Libanona

Bejrut/Tel Aviv, 1. oktobra - Izraelska vojska je danes po začetku omejenih kopenskih operacij prebivalce okoli 25 vasi na jugu Libanona pozvala k evakuaciji. Gibanje Hezbolah sicer poudarja, da izraelska vojska ni prestopila meje Libanona in da še ni prišlo do neposrednega spopada. Prav tako trdijo, da so izvedli raketne napade na cilje v Izraelu.