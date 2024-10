Poklukar izdal obvezne usmeritve za odpravo pomanjkljivosti v Centru za varovanje in zaščito

Ljubljana, 1. oktobra - Notranji minister Boštjan Poklukar je izdal usmeritve in obvezna navodila za odpravo pomanjkljivosti nad izvajanjem policijskih nalog in pooblastil Centra za varovanje in zaščito. Policija mora do novembra pripraviti načrt za odpravo pomanjkljivosti, rok za poročilo o realizaciji pa se izteče aprila prihodnje leto, so sporočili z ministrstva.