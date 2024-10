Vreme: Zvečer bo na zahodu začelo deževati

Ljubljana, 1. oktobra - Zvečer bo ponekod v zahodnih krajih občasno rahlo deževalo. Ponoči se bo dež krepil in se do jutra razširil nad osrednjo Slovenijo. Ob morju bo proti jutru začel pihati jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.