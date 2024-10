Strokovnjaki na okrogli mizi poudarili, da lahko umetna inteligenca pripomore k javnemu zdravju

Maribor, 1. oktobra - Umetna inteligenca lahko pripomore k javnemu zdravju in pomaga h kakovostnemu dolgemu življenju brez bolezni. Zato jo moramo sprejeti in se je ne bati, so poudarili strokovnjaki na današnji okrogli mizi, ki sta jo v okviru druge nacionalne konference javnega zdravja pripravila Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in STAklub.