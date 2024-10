Društvo slovenskih skladateljev z novo sezono že blizu 80-letnice

Ljubljana, 1. oktobra - Društvo slovenskih skladateljev (DSS) je danes predstavilo novo sezono, ki jo bo v drugi polovici zaznamovalo tudi praznovanje 80-letnice delovanja. S tem namenom so zastavili program do konca prihodnjega leta. V koncertnem delu so zasledovali težnjo, da predstavijo glasbo vseh aktivnih članov društva. Vrhunec praznovanja obletnice bo oktobra 2025.