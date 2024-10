Parlamentarna zaslišanja komisarskih kandidatov sredi oktobra ali v začetku novembra

Bruselj, 1. oktobra - Vodje odborov Evropskega parlamenta so danes razpravljali o zaslišanjih komisarskih kandidatov, pri čemer so konferenci predsednikov predlagali dve možni časovnici. Tako se bodo zaslišanja pred pristojnimi odbori začela sredi oktobra ali pa v začetku novembra. Predsednica parlamenta in vodje političnih skupin bodo odločitev sprejeli v sredo.