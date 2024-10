Tudi v Seulu Slovenci brez Garnbret

Seul, 1. oktobra - Seul bo od srede do nedelje gostil sklepno dejanje letošnje sezone svetovnega pokala v športnem plezanju. Južnokorejska prestolnica bo prizorišče finalnih tekem v vseh treh disciplinah - težavnosti, balvanih in hitrosti. Na finalu sezone bo nastopilo osem Slovencev, a brez najboljše Janje Garnbret, ki vodi v balvanskem in težavnostnem seštevku.