Ljubljana, 1. oktobra - Po težki bolezni je v nedeljo v 78. letu umrl arhitekt Janez Kobe, so STA sporočili iz družinskega kroga. Njegov arhitekturni opus obsega širok spekter arhitekture od urbanističnih zasnov in večjih javnih objektov ter stanovanjskih stavb do ureditev urbanih prostorov in notranje opreme.