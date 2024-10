Godina in Mervar: Novega obračuna omrežnine se ni treba bati

Ljubljana, 1. oktobra - Odjemalcem električne energije se novega sistema obračuna omrežnine ni treba bati. Več bodo plačali tisti, ki so doslej plačevali premalo glede na svojo uporabo omrežja, in obratno, sta danes ob uvedbi novega sistema obračuna dejala vodji regulatorja trga Duška Godina in operaterja omrežja Aleksander Mervar.