Predsednica Upravnega odbora Prešernovega sklada postala Zdenka Badovinac

Ljubljana, 1. oktobra - Na ponedeljkovi prvi seji so članice in člani novega Upravnega odbora Prešernovega sklada za predsednico imenovali kustosinjo Zdenko Badovinac, so sporočili z ministrstva za kulturo. Odbor v novi sestavi se že pripravlja na 3. december, ko bodo razglasili dobitnice in dobitnike Prešernovih nagrad.