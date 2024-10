Oktober enajsto leto zapored mesec prostora

Ljubljana, 6. oktobra - Oktobra v Sloveniji pod okriljem ministrstva za naravne vire in prostor 11. leto zapored obeležujemo mesec prostora. Letos želijo snovalci ob tej priložnosti opozoriti na nujnost prilagajanja naselij na podnebne spremembe in izpostaviti bistveno vlogo prostorskega in urbanističnega načrtovanja, projektiranja, arhitekture ter gradbeništva pri tem.