Univerza na Primorskem v novo študijsko leto z bogato bero obštudijskih dejavnosti

Portorož, 1. oktobra - Na Univerzi na Primorskem so novo študijsko leto začeli s tradicionalnim sprejemom brucev. Ta je letos potekal na fakulteti za turistične študije, prek spletnega prenosa pa je bil na voljo tudi drugim študentom. Na dogodku so izpostavili številne aktivnosti univerze in bogato bero obštudijskih dejavnosti.